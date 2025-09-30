Русия заяви вчера, че нейните военни анализират дали САЩ ще доставят на Украйна крилати ракети Tomahawk за удари дълбоко на руска територия, което според официалните власти в Москва би могло да доведе до сериозна ескалация на конфликта, припомня Ройтерс, цитиран от БТА.

Доставката на ракети Tomahawk на Украйна би могло значително да разшири нейните бойни способности, като ѝ позволи да поразява цели дълбоко навътре в територията на Русия, включително военни бази, логистични центрове, летища и командни центрове, които сега са извън обсега на украинските сили.

Руският министър на външните работи Сергей Лавров обяви днес, че САЩ все още не са взели решение да доставят Tomahawk на Украйна и по-скоро Европа им оказва натиск да го направят.

Кое прави Tomahawk толкова мощни?

Крилатата ракета Tomahawk е ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от море, за да атакува цели при удари с далечен обсег.

Ракетата има прецизно насочване и може да поразява цели от разстояние 1600 километра, дори в силно защитено въздушно пространство. Ракетата е с дължина 6,1 метра, размах на крилете 2,6 метра и тегло около 1510 килограма.

Цена и производство

Подразделението „Рейтиън“ (Raytheon) на американската компания "Ар Ти Екс" (RTX) произвежда ракетата Tomahawk, която не е ядрена и може да се изстрелва от суша или море. Според данните за бюджета на Пентагона правителството на САЩ планира да закупи 57 такива ракети през 2026 г. Средната им цена е 1,3 млн. долара всяка. В момента се полагат усилия за модифициране и модернизиране на тези оръжия, включително системите им за насочване, което е на стойност милиони долари.

Военните сили на САЩ и съюзниците им са тествали ракетата Tomahawk чрез системите за глобално позициониране Джи Пи Ес и са я използвали в оперативна среда, включително когато военноморските сили на САЩ и Великобритания изстреляха такива по бази на бунтовниците хуси в Йемен.

С какво се различава Tomahawk от сегашните ракети на Украйна

Украйна разполага в момента с няколко вида ракети с голям обсег, произведени в страната и доставени от Запада:

Flamingo – украинската компания Fire Point съвсем скоро разработи тази ракетата, която президентът на Украйна Володимир Зеленски описа като най-успешното оръжие на своята страна. Тя има обсег над 1600 километра и Украйна съобщи, че за първи път я е използвала през август 2025 г.

Neptune – Украйна разработи тази противокорабна ракета и я представи през 2015 г. Следващите версии имат обсег от близо 1000 км.

Harpoon – произведена от компанията Boeing в САЩ, тази противокорабна ракета за всякакви метеорологични условия, която използва активна радарна система за насочване и лети съвсем ниско над водата, за да избегне системите за противовъздушна отбрана. Тя може да се изстрелва от кораби, подводници, самолети или крайбрежни батареи и има обсег от 139 километра.

ATACMS – балистични ракети с голям обсег, произведени в САЩ от компанията Lockheed Martin Corp. Тази ракета има максимален обсег до 305 километра в зависимост от модела. Тя е тактическа балистична ракета земя-земя с твърдо гориво и среден обсег и има дължина около 4 метра. Може да се изстрелва от многоцелевата ракетна система M270 (MLRS) или от високомобилната реактивна артилерийска ракетна система за залпов огън HIMARS.

Storm Shadow – крилати ракети, произведени от европейската компания MBDA. Имат обсег от почти 250 километра с конвенционална бойна глава от около 450 килограма.

Големият обсег на американските ракети Tomahawk би поставил Москва в предела на действие на украинските сили и би им позволил да нанасят удари по военни цели дълбоко в Русия, като въздушни бази и оръжейни фабрики.

Пресметнати рискове

Предоставянето на американски крилати ракети Tomahawk на Киев би ескалирало конфликта, който президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да прекрати. Това може да предизвика и верига от събития, които биха могли да завършат с пряка война между Русия и НАТО, въоръжени с огромни арсенали от ядрени оръжия.

Подобен ход би бил пресметната хазартна игра, предназначена да окаже натиск върху Русия, за да сложи край на войната си срещу Украйна, но с потенциално катастрофални последствия, ако се обърне срещу нея.

"Чухме тези изявления", каза Песков на пресконференция вчера, първоначално на руски език, в отговор на въпрос за това, че Тръмп обмисля да предостави ракети Tomahawk на Украйна. „Анализираме това внимателно. Нашите военни специалисти следят отблизо ситуацията“, каза още Песков днес.

