Премиерът призовава: Намалете спешно водозагубите в Плевен

Премиерът призовава: Намалете спешно водозагубите в Плевен
Масова 24-часова стачка в Гърция ще блокира транспорта и публичните услуги

Масова 24-часова стачка в Гърция ще блокира транспорта и публичните услуги

Тръмп е подкрепил правото на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу цели в Русия

Разследват 155 хакерски атаки и измами в интернет, свързани с въвеждането на еврото

„Руските дронове тестват НАТО“: Украйна предложи „съвместен въздушен щит“ с държавите от Европа

Чешката култура, традиции и кухня оживяват в сърцето на София

Цените на храните: 97 лева е струвала потребителската кошница на едро миналата седмица

Стратегическо решение на Владо Николов и изненадващ ход на Гъмов определят хода на събитията в „Traitors: Игра на предатели“

Швеция: Най-вероятно Русия стои зад полетите с дронове над скандинавски летища

Сърдечно-съдовите заболявания са причина за 60% от смъртните случаи в България
Кремъл: Ако САЩ изпратят ракети Tomahawk в Украйна, кой ще ги насочва и ще дава координати за целите?

Според специалния пратеник Кийт Келог САЩ ще разрешат удари дълбоко в Русия. Дмитрий Песков каза, че „магически оръжия“ не съществуват

Снимка: iStock

Редакторски екип

Публикувано в  13:20 ч. 29.09.2025 г.

Русия заяви, че ще анализира внимателно дали американските ракети Tomahawk, които евентуално биха били доставени на Украйна, са били изстреляни с помощта на данни за насочване, предоставени от Съединените щати, предава Ройтерс.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в неделя, че Вашингтон разглежда украинско искане за получаване на ракети Tomahawk, които имат обхват от 2500 км – достатъчен, за да достигнат Москва, ако бъдат изстреляни от Украйна.

Руският президент Владимир Путин вече е заявявал, че западните страни ще се превърнат в преки участници във войната, ако предоставят насочване и разузнавателна информация, за да може Украйна да изстрелва ракети дълбоко в Русия.

„Руските дронове тестват НАТО“: Украйна предложи „съвместен въздушен щит“ с държавите от Европа

Запитан за коментарите на Ванс, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ги анализира внимателно.

„Въпросът, както и преди, е следният: кой може да изстреля тези ракети...? Само украинците могат ли да ги изстрелват или американските войници трябва да правят това?“, каза той. „Кой определя насочването на тези ракети? Американската страна или самите украинци?“, добави Песков, казвайки, че е необходим „много задълбочен анализ“.

Във всеки случай, каза той, ракетите Tomahawk няма да променят играта. „Дори ако това се случи, няма панацея, която да промени ситуацията на фронта за киевския режим в момента. Няма магическо оръжие. И независимо дали става дума за Tomahawk или други ракети, те няма да могат да променят динамиката“, каза Песков.

Бивш ръководител на MI5: Великобритания може вече да е във война с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от Съединените щати да продадат ракетите на европейски държави, които биха ги изпратили в Украйна.

Ванс заяви в предаването „Fox News Sunday“, че президентът Доналд Тръмп ще вземе окончателното решение дали да разреши сделката.

Кийт Келог, специалният пратеник на САЩ за Украйна, каза, че Тръмп е посочил, че Киев вече би трябвало да може да нанася удари на далечни разстояния срещу Русия. „Мисля, че като прочета какво е казал той (Тръмп) и какво е казал вицепрезидентът Ванс, отговорът е „да“. Използвайте способността да удряте дълбоко. Няма такива неща като убежища“, каза Келог пред Fox News по-късно в неделя.

Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети

Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Резултатите от изборите в Молдова: Страната запазва проевропейския курс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Арести в "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс
Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване

Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет и да хвръкна до Манила, това е велико преживяване
Жечо Станков: „Топлофикация София" не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.

Жечо Станков: „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.
Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)

Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)
Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
Каква е ролята на спортния психолог в успеха на младите волейболисти?
В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
В Световния ден на сърцето: Как да се погрижим за него и кои са рисковите фактори?
Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Проф. Иво Петров: У нас изобилстват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания
Радан Кънев и д-р Иван Мартинов - гости в "Лице в лице"
Радан Кънев и д-р Иван Мартинов - гости в "Лице в лице"
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол