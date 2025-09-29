Бивш ръководител на MI5: Великобритания може вече да е във война с Русия

Великобритания може вече да се намира в състояние на война с Русия, предупреди бившият шеф на вътрешното британско разузнаване MI5 Елайза Манингам-Булър. Според нея нарастващият брой кибератаки, саботажи и тайни операции на британска територия сочат, че Москва води различен вид война срещу Запада, пише Индипендънт.

Манингам-Булър, която оглавяваше службата между 2002 и 2007 г., заяви, че Русия вероятно вече прилага хибридна стратегия на враждебност — форма на конфликт, включваща кибервойна, дезинформация и целенасочено насилие. Тя припомни предупрежденията на външнополитическия експерт и биограф на Владимир Путин — Фиона Хил, която наскоро също заяви, че Великобритания вече е във война с Русия, макар и по „различен“ начин.

В подкаста Lord Speaker’s Corner баронеса Манингам-Булър заяви:

„Фиона Хил може би е права, когато казва, че вече сме във война с Русия. Това е различен тип война, но враждебността, кибератаките, физическите нападения, разузнавателната дейност — всичко това е в мащабен ход.“

Според нея Русия се намира в продължителен етап на открита враждебност спрямо Запада, особено след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Тя посочва примери за саботаж, шпионаж и дори нападения срещу хора на британска територия като доказателства за това.

Манингам-Булър, която има над 30 години служба в MI5, си спомня и срещата си с руския президент Владимир Путин през 2005 г., когато Обединеното кралство се е опитвало да го въвлече в международното сътрудничество:

„Надявахме се, че историята на Русия няма да се повтори и че след края на Съветския съюз ще имаме потенциален партньор. Затова и Путин беше поканен на срещата на Г-8 през 2005 г. Срещнах се с него, когато дойде в Лондон. Но всъщност сгрешихме — Русия е изключително враждебна към Запада… Не очаквах, че само година по-късно той ще нареди убийството на Александър Литвиненко на улиците на Лондон.“

През 2006 г. бившият агент на КГБ и ФСБ, руският дезертьор Александър Литвиненко, почина в Лондон, след като изпил чай, съдържащ радиоактивен полоний-210. Разследване във Великобритания заключи, че Литвиненко е бил убит от руски агенти, най-вероятно с одобрението на самия Путин — обвинения, които Кремъл категорично отрича.

Манингам-Булър допълни, че действията на Москва след 2022 г. ясно показват решимостта ѝ за дългосрочна конфронтация с демократичния свят.

Тя също така описа Фиона Хил като човек, който „вероятно знае повече за Путин от всеки друг“. Хил е бивш съветник на президента Доналд Тръмп, съавтор на Стратегическия преглед на отбраната на Обединеното кралство за 2025 г. и признат експерт по Русия.

В интервю за The Guardian това лято, Хил предупреди, че Обединеното кралство „вече е във война с Русия“ и че „се намира в сериозни затруднения“, като описа геополитическата позиция на страната като заклещена между „чука“ на Путинова Русия и „наковалнята“ на все по-непредвидимите Съединени щати под влиянието на Доналд Тръмп.