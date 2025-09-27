dalivali.bg
София
сега Дъжд 11°
10 Краткотраен дъжд 12°
11 Краткотраен дъжд 14°
12 Облачно 16°
13 Облачно 17°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

Русия с масирани удари по Украйна, Киев атакува голяма нефтопреработвателна рафинерия

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че са нанесли удари по съоръженията на нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Краснодарския край на Русия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:13 ч. 27.09.2025 г.

Русия заяви в петък, че през изминалата седмица е нанесла един мащабен и шест групови удара с високопрецизни оръжия и безпилотни летателни апарати по военни цели в Украйна, докато Украйна потвърди удари с дронове по една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в южна Русия.

От 20 до 26 септември руските въоръжени сили са използвали високопрецизни оръжия и безпилотни атакуващи дронове, за да нанесат един масивен и шест комбинирани удара, поразявайки цели, включително предприятия от военно-промишления сектор на Украйна, транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, поддържащи украинските войски, складове за боеприпаси, военна летищна инфраструктура, обекти за производство, съхранение и изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, както и райони за временно разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници, съобщи руското министерство на отбраната в седмичния си доклад.

Руските военнослужещи са контролирали четири населени места и над 2000 сгради през седмицата, съобщи министерството.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че подразделения на безпилотните системи са нанесли удари по съоръженията на нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Краснодарския край на Русия в петък вечерта, като отбелязаха, че заводът е един от най-големите в южна Русия.

Беларус предложи да изгради АЕЦ, който да снабдява с енергия украинските региони, окупирани от Русия

Генералният щаб заяви още, че „размерът и подробностите на щетите се изясняват“.

Според украинските медии в петък главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Олександър Сърски е заявил на среща с журналисти, че ситуацията остава напрегната в районите Покровск, Добропилия, Лиман и Новопавловка, а в други райони се водят бойни действия с ниска интензивност.

Сърски заяви, че общата ситуация е под контрол.

Руски самолети над Балтийско море: Изтребители на НАТО с ново извънредно излитане

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро

КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро
Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд
Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)
Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ и „Тракия“: „От Пазарджик до София пътувахме 4 часа“

Километрично задръстване на АМ „Хемус“ и „Тракия“: „От Пазарджик до София пътувахме 4 часа“
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Снимка: Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
Снимка: д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
Тази събота и неделя
Снимка: Пет месеца без компенсации
Пет месеца без компенсации
Снимка: Живот в режим на "незабавна евакуация"
Живот в режим на "незабавна евакуация"
Снимка: Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий