Беларус представи предложение за изграждането на втора атомна електроцентрала в страната, която би могла да снабдява с енергия украинските региони, окупирани от руските сили, съобщи „Евронюз“.

Беларуският президент Александър Лукашенко издигна идеята по време на среща в Кремъл с руския си колега Владимир Путин, който публично показа подкрепа за плана.

Лукашенко заяви, че централата може да бъде използвана при нужда за снабдяване на районите под руски контрол в Херсонска, Запорожка, Луганска и Донецка област.

Русия обяви анексирането на тези четири региона през септември 2022 г., наричайки ги „нови територии“, въпреки че контролира само част от тях. Това не е признато от международната общност – с изключение на Северна Корея – а според украинското законодателство те се считат за временно окупирани територии.

Първата атомна електроцентрала в Беларус – в Островец – бе открита през 2020 г. насред протести и тревога в съседна Литва, където мястото на строежа, само на 40 км от столицата Вилнюс, предизвика силна съпротива. Централата бе построена от руската държавна корпорация „Росатом“ с кредит от 10 млрд. долара, отпуснат от Москва.

На срещата Путин не уточни дали Русия ще предостави финансова подкрепа за втория проект.

Лукашенко, който управлява Беларус повече от три десетилетия, е близък съюзник на Кремъл. Той позволи Русия да използва беларуска територия като плацдарм за пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., а по-късно разреши и разполагането на руски тактически ядрени ракети в страната.

