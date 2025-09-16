dalivali.bg
Русия и Беларус демонстрират ядрени възможности в съвместни маневри

Стана ясно, че като наблюдатели в Беларус са били и двама офицери от американските военновъздушни сили

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:25 ч. 16.09.2025 г.

Руските тактически ядрени оръжия, разположени в Беларус, са били тествани по време на съвместните военни учения между двете страни, които приключиха днес.

Според беларуския президент използването на ядрените системи е съвсем естествено в рамките на маневрите "Запад". Въпреки това Александър Лукашенко заяви: не планират да заплашват с тях никого. Беше потвърдено и тестването на посочваната за невъзможна за прехващане руска балистична ракета "Орешник".

“Целта на тези учения е да се изрепетират всички необходими елементи за защита на суверенитета, териториалната цялост и опазването на Съюза Русия–Беларус от всеки тип агресия”, коментира руският президент Владимир Путин. 

Изненадващо присъствие: Американски войници на руско-беларуските учения

Стана ясно, че като наблюдатели в Беларус са били и двама офицери от американските военновъздушни сили. На ученията са присъствали и представители на още 2 НАТО-вски държави – Турция и Унгария.

А утре Полша се очаква да обяви от кого ще закупи първата си подводница.

„Трябва да подчертаем, че НАТО е отбранителен съюз. Но за нас е важно както потенциалните ни противници, така и всички съюзници да видят, че сме подготвени за действие и то на най-високо техническо ниво“, каза полският премиер Доналд Туск. 

Украинец и гражданка на Беларус заподозрени за пускането на дрон над институции във Варшава

Заради растящата заплаха от изток, властите във Варшава планират до края на годината да се сдобият с 3 подводници за подсилване на военноморските си сили.

