Двама офицери от ВВС на САЩ бяха поканени като наблюдатели на крайно противоречивите съвместни военни учения между Русия и Беларус, които приключват днес.

На пръв поглед двама американски офицери нямат право да бъдат наблюдатели на спорните съвместни руско-беларуски военни учения „Запад 2025“ в Беларус от 12 до 16 септември, особено в контекста на руската агресия в Украйна.

И все пак, беларуският министър на отбраната Виктор Хренин приветства американските военни пратеници като „гости“, обещавайки им „най-добрите места, от които да видят всичко“ по време на ученията. Беларуски официални лица също побързаха да публикуват видео в Telegram, на което министърът се ръкува с двамата войници – и двамата подполковници от ВВС на САЩ – които му благодариха в замяна. Общо, от около двайсетте държави, изпратили наблюдатели в Беларус, три са членове на НАТО: Съединените щати, Турция и Унгария, предаде БГНЕС.

„Това е доста изненадващ образ, който потвърждава, че Доналд Тръмп няма абсолютно никакъв проблем да вижда Америка, свързана с авторитарни или диктаторски режими като Беларус“, отбелязва Наташа Линдщет, експерт по авторитарни режими в Университета на Есекс.

Това ръкостискане, на фона на военно учение и война в Украйна, отразява „донякъде шизофреничната ситуация в тази част на света. От една страна, Русия и Беларус са в процес на ескалация на конфронтацията си със Запада, по-специално с изпращането на дронове от Русия, през Беларус, над Полша. А от друга, американската администрация е започнала процес на дипломатическо сближаване с Беларус“, казва от своя страна Рихор Нижникау, специалист по страни от бившия Съветски съюз във Финландския институт за международни отношения.

Посещението на американски офицери не е изолиран жест на дипломатическа добра воля от Вашингтон към най-лоялния съюзник на Москва. Специалният пратеник на президента на САЩ Джон Коул пътува до Минск миналата седмица, за да обсъди подобряването на отношенията между двете страни с беларуския лидер. По този повод президентът Александър Лукашенко обяви освобождаването на 52 политически затворници от над 1200, все още държани в беларуските затвори. „За страна с население от 9 милиона души това е изключително висок брой политически затворници“, каза Екатерина Пиерсон-Лыжина, специалист по Беларус в Свободния университет в Брюксел. Русия, например, има около 2000 политически затворници при общо население от над 143 милиона души. В замяна Джон Коул предложи отмяна на някои от американските санкции, започвайки с тези срещу беларуската авиокомпания „Белавия“. Той обсъди и евентуалното повторно отваряне на американското посолство и връчи на Александър Лукашенко лично писмо от Доналд Тръмп. „Не съм виждал беларуския президент толкова щастлив от дълго време“, отбелязва Ригор Нижников.

Тази американска офанзива за чар идва точно в точния момент. „Беларуският лидер напоследък загуби част от доверието си като съюзник на Кремъл. Всъщност, след като Северна Корея изпраща войски, а Китай предоставя технологична подкрепа на руската армия, Беларус – която не е направила много конкретни действия от началото на войната – изглежда по-малко важна. Американските ходове отново поставят Александър Лукашенко в центъра на дипломатическата игра“, подчертава Рихор Нижников.

„Това, че Вашингтон го приема толкова сериозно, след като досега изглеждаше, че е на разположение на Москва, е доста важно за беларуския президент. Всичко, което иска, е да бъде възприеман като легитимен“, пояснява Екатерина Пиърсън-Лыжина и подчертава: както в очите на беларуското население, така и в очите на руския президент.

Защо да се дава такъв подарък на автократ, известен с това, че яростно потиска всеки несъгласен глас в страната си и чиято територия беше използвана за започване на инвазията в Украйна през 2022 г.? „Изобщо не вярвам на аргумента, който понякога се изтъква, че Беларус трябва да бъде привлечена още повече към Запада, за да лиши Владимир Путин от съюзник“, казва Ригор Нижников. „Властта на Александър Лукашенко зависи до голяма степен от добрата воля на Владимир Путин. Беларус е напълно подчинена на Русия – икономически и военно – и опитът да се дистанцира от нея би бил политическо самоубийство за Лукашенко“, казва Наташа Линдщет. „Всичко, което се случва дипломатически между Вашингтон и Минск, включително присъствието на американски военни наблюдатели, е потвърдено от Москва“, уверява Джеф Хоун, специалист по Русия в Лондонското училище по икономика.

„Изпращането на американски военни офицери е част от преговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин относно Украйна“, смята Екатерина Пиърсън-Лижина. Това е начин американците да се опитат да придвижат напред един въпрос – мир в Украйна – който е в застой за момента. Като демонстрира повече сътрудничество с Беларус, Вашингтон се надява, че Александър Лукашенко ще играе ролята на доброжелателен посредник на Доналд Тръмп с владетеля на Кремъл, уверяват експерти пред France 24.

Доналд Тръмп може би е видял това дипломатическо сближаване и като начин за сключване на сделки. Премахването на санкциите срещу авиокомпанията „Belavia“ ще ѝ позволи да ремонтира или обнови флота си, по-специално благодарение на американския гигант „Боинг“. „Това е още един пример защо Доналд Тръмп обича да преговаря с автократи. В случая с демокрациите има цял процес, който трябва да се следва. Докато при диктатора той може да каже: ‘Ще ти дам това, а в замяна ти ще ми дадеш онова’“, отбелязва Наташа Линдщет. След това „Доналд Тръмп може да се похвали в социалните си медии, че е подписал нов супердоговор, който според него ще донесе много пари на американската икономика“, добавя Джеф Хоун. Дори ако това създава и икономическа възможност за Русия в процеса. „Няма да се изненадам, ако Владимир Путин е предложил на Доналд Тръмп да отмени някои от санкциите срещу Беларус“, отбелязва Наташа Линдщет.

Беларуската опозиция също предупреди, че „премахването на санкциите без реална политическа реформа в Беларус може да позволи на Минск и Москва да заобиколят ограниченията върху търговията с Русия“, заяви пред „Асошиейтед прес“ Светлана Тихановская, една от водещите фигури в беларуската опозиция в изгнание. „Постепенното премахване на санкциите срещу Беларус рискува да създа

де търговски коридор, през който определени страни могат да продават продукти на Беларус, която след това ще ги препродава на Русия“, обяснява Джеф Хоун. „Колко компоненти, които Belavia купува от Boeing, ще се окажат в руски самолети?“, попита тя с учудване.

