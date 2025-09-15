Висшият служител на Кремъл Дмитрий Медведев предупреди, че установяването на безполетна зона в Украйна и позволяването на съюзниците от НАТО да свалят руски дронове ще означава „война на НАТО с Русия“, съобщи Маями Херълд. Медведев е заместник-председател на Съвета за сигурност към руския президент Владимир Путин.

В публикация в Telegram, първоначално на руски, Медведев заяви, че „осъществяването на провокативната идея, измислена от Киев и други идиоти за създаване на 'безполетна зона над Украйна', заедно с позволението на страните от НАТО да свалят нашите дронове, означава само едно — война на НАТО с Русия“.

„Нещата трябва да се наричат с истинските им имена!“ добави Медведев, бивш президент и премиер на Русия, предаде БГНЕС.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK