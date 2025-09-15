„Запознати сме с изказването на Доналд Тръмп, че търпението му се изчерпва. Русия остава готова да разреши украинската криза чрез дипломация“. Това обявиха в своя позиция от Кремъл.

Според властта в Русия дипломатическите преговори за спиране на боевете в Украйна са сложени на пауза, а Киев не показва „гъвкавост“.

„Очевидно е, че НАТО де факто участва в тази война. НАТО се бие срещу Русия – това е сигурно. НАТО предоставя директна и индиректна помощ на Киев“, посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, съизмерим със Съединените щати.

Политико: Доналд Тръмп най-накрая определи Русия като агресор във войната с Украйна

„Европа купува петрол от Русия. Не искам те да купуват петрол“, каза Тръмп пред репортери в неделя. „И санкциите, които налагат, не са достатъчно строги и аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да затегнат санкциите си, съизмерими с това, което правя.“, подчерта Доналд Тръмп.

