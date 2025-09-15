„Запознати сме с изказването на Доналд Тръмп, че търпението му се изчерпва. Русия остава готова да разреши украинската криза чрез дипломация“. Това обявиха в своя позиция от Кремъл.

Според властта в Русия дипломатическите преговори за спиране на боевете в Украйна са сложени на пауза, а Киев не показва „гъвкавост“.

„Очевидно е, че НАТО де факто участва в тази война. НАТО се бие срещу Русия – това е сигурно. НАТО предоставя директна и индиректна помощ на Киев“, посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, съизмерим със Съединените щати.

„Европа купува петрол от Русия. Не искам те да купуват петрол“, каза Тръмп пред репортери в неделя. „И санкциите, които налагат, не са достатъчно строги и аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да затегнат санкциите си, съизмерими с това, което правя.“, подчерта Доналд Тръмп.

