Американският президент Доналд Тръмп определи Русия като агресор във войната срещу Украйна, което показва още по-ясно затвърждаването на позицията му спрямо Москва.

„8000 войници загинаха тази седмица от двете страни. Няколко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече“, каза той пред репортери в Ню Джърси преди да се качи на самолет и да замине за Великобритания.

Досега Тръмп отказваше да осъди категорично Москва за инвазията, като през февруари Общото събрание на ООН прие резолюция, която осъжда руската инвазия и настоява Москва незабавно да изтегли войските си от Украйна, но САЩ, заедно с Русия гласуваха „против“.

САЩ също възразиха срещу декларацията на Г-7, в която Русия беше наречена агресор през февруари.

Тръмп обвини Украйна за войната, като през април заяви:

„Не започваш война срещу някой, който е 20 пъти по-голям от теб, и после се надяваш, че хората ще ти дадат ракети“.

Но позицията на американския президент спрямо Кремъл се промени през лятото, като неговата администрация упражнява все по-голям натиск върху Владимир Путин, тъй като руският президент блокира усилията на Тръмп да посредничи за преки мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски.

„Спрях седем войни и мислех, че тази ще ми бъде лесна, но се оказа трудна“, каза Тръмп в неделя.

„Мисля, че трябва да водя всички преговори. Те (Зеленски и Путин) се мразят. Мразят се толкова много, че не могат да дишат“, заяви още той.

Тъй като по-твърдата позиция на Тръмп не успя да принуди Путин да седне на масата за преговори със Зеленски, администрацията на САЩ са изправени пред все по-силни призиви да наложи по-строги санкции на Русия. В неделя Тръмп заяви, че планира да направи това, но само след като Европа спре да купува руски петрол и засили собствения си режим на санкции.

Макар Тръмп да заяви, че европейските страни са негови „приятели“, те все още „купуват петрол от Русия“.

„Не искам да купуват петрол. А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги“, категоричен беше той.

