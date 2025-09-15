dalivali.bg
София
сега Облачно 23°
13 Облачно 24°
14 Разкъсана облачност 25°
15 Незначителна облачност 25°
16 Незначителна облачност 25°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

"Старлинк" отново работи след прекъсване, засегнало хиляди потребители

Прекъсването на &quot;Старлинк&quot; е засегнало цялата фронтова линия във войната с Русия

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:22 ч. 15.09.2025 г.

Услугите на "Старлинк" (Starlink) отново са достъпни за повечето потребители по света след кратко прекъсване тази сутрин, според данни на уебсайта за наблюдение на интернет услуги "Даундетекттър" (Downdetector), информира Ройтерс.

Броят на потребителите в САЩ, които са съобщили за проблеми със сателитния интернет на "Старлинк", е спаднал под 1000 към 08:15 часа българско време. По-рано тази сутрин броят им достигна пик от 43 000, съобщи "Даундетекттър".

"Старлинк" свали от официалната си страница съобщението за прекъсването на услугата, което беше публикувала по-рано.

Мрежата на Мъск Starlink спря да работи по целия фронт на Украйнa

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди заяви, че прекъсването на "Старлинк" е засегнало цялата фронтова линия във войната с Русия, като е започнало в 07:28 местно (и българско) време.

"Още едно глобално прекъсване на "Спейс Екс" (SpaceX)", написа той "Телеграм" (Telegram), добавяйки, че услугата е започнала да се възстановява около половин час по-късно.

Украинските сили разчитат в голяма степен на терминалите на "Старлинк" за комуникация на бойното поле и някои операции с дронове. Според официални данни в момента в Украйна функционират над 50 000 терминала на компанията за сателитен интернет.

"Старлинк" на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) предоставя интернет услуги чрез сателити в ниска околоземна орбита и се използва предимно в отдалечени райони и конфликтни зони по целия свят.

"Спейс Екс" не отговори веднага на молба на Ройтерс за коментар по въпроса.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на Ботевградско шосе: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на Ботевградско шосе: Един е загинал, колата е разполовена на две

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе

„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе
Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой

Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой
Желязков след руските дронове в Румъния: Следим обстановката, взели сме всички мерки

Желязков след руските дронове в Румъния: Следим обстановката, взели сме всички мерки
Тази сутрин
Снимка: На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
Снимка: Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Снимка: Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Лице в лице
Снимка: Проф. Веселин Вучков и Ваня григорова - гости в "Лице в лице"
Проф. Веселин Вучков и Ваня григорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев