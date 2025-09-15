Starlink, сателитната интернет услуга, собственост на Илон Мъск, претърпя глобално прекъсване на 15 септември, съобщи компанията на официалния си уебсайт.
Услугата е жизненоважна за болниците, училищата и военните части на фронтовата линия в цяла Украйна, пише „Киев индипендънт“, предаде БГНЕС.
„Starlink отново е изключен по цялата фронтова линия“, написа в Telegram украинският командир на дроновите войски Роберт „Мадяр“ Бровди.
