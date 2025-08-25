Решението на полския президент Карол Навроцки да наложи вето върху законопроект, удължаващ подкрепата за Украйна в сегашния ѝ вид, означава, че от 1 октомври Варшава няма да може да продължи да плаща абонамента на Украйна за Starlink.

Това заяви говорител на министерството на цифровите въпроси, предава Ройтерс.

„Законопроектът, върху който президентът Карол Навроцки наложи вето, предвиждаше удължаване на периода на помощ, тоест финансирането от Фонда за помощ на Украйна, до края на март следващата година“, каза Марек Джорджица.

„Следователно, в момента няма правно основание за финансирането му от 1 октомври.“, уточни говорителят.

