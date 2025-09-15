dalivali.bg
Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус, за да наблюдават военните маневри с Русия

Двете страни започнаха в петък учението „Запад-2025“ на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:40 ч. 15.09.2025 г.

Американски военнослужещи наблюдаваха съвместните военни маневри на Русия и Беларус. Беларуският министър на отбраната Виктор Хренин им каза, че могат да наблюдават "всичко, което ги интересува", предаде Ройтерс. 

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. 

Русия и Беларус демонстрират сила: Свръхзвукови бомбардировачи прелитат над Баренцово море

Присъствието на американци в Беларус бе определено от министъра на отбраната като изненадващо.

"Кой би могъл да предположи как ще започва всеки следващ ден от учението "Запад-2025?", каза той в изявление по повод присъствието им заедно с представители от общо 23 страни, сред които и две страни членки на НАТО – Унгария и Турция. 

Министерството публикува видеозапис, на който се виждат двама американски войници в униформа, които благодарят на Хренин за поканата и се здрависват с него. 

Снимка: Ройтерс

"Ще ви покажем всичко, което ви интересува. Каквото искате. Може да отидете и да видите, да говорите с хората", каза министърът, който отказа да говори пред репортери. 

Присъствието на американски военнослужещи е поредният знак за сближаване между Вашингтон и Беларус, близък съюзник на Русия, който позволи на Москва да използва територията му за нахлуването на войски в Украйна през 2022 г. 

Русия и Беларус започват военни учения, докато Западът наблюдава с тревога

Джон Коул, представител на Тръмп, бе в Минск миналата седмица за преговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти. 

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за флотa си, който включва самолети "Боинг".

Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул.

Тръмп, който се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, поддържа по-тесни връзки с Лукашенко, който редовно провежда разговори с Путин. Миналата седмица Тръмп изпрати на Лукашенко приятелско писмо, подписано на ръка, чрез Коул.

