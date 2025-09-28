dalivali.bg
Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" за Украйна

Той заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой, като напоследък не са постигнати значителни териториални придобивки

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:28 ч. 28.09.2025 г.

САЩ обмислят искането на Украйна да получи ракети "Томахок" с голям обсег, за да отблъсне руските сили, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продадат ракети "Томахок" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна. Ванс заяви в предаването "Фокс нюз сънди", че президентът на САЩ
Доналд Тръмп ще вземе "окончателното решение" дали да разреши сделката. 

Говорителят на Кремъл: Путин ще направи важно изявление следващата седмица

"Разглеждаме редица искания от европейците", заяви Ванс.

Ракетите "Томахок" имат обсег от 2500 км и биха били мощно оръжие в арсенала на Украйна в борбата ѝ срещу редовните руски атаки с ракети и дронове. Подобна доставка на оръжие почти сигурно ще бъде разгледана от Русия като ескалация на войната в Украйна, отбелязва ДПА. 

Норвегия ще достави на Украйна системи за ПВО за близо 700 млн. долара

В миналото Тръмп е отхвърлял исканията на Украйна за използване на ракети с голям обсег, но е все по-разочарован от отказа на руския президент Владимир Путин да сключи мирно споразумение.

Ванс също така заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой, като напоследък не са постигнати значителни териториални придобивки.

"От самото начало на мандата си ние активно се стремим към мир, но руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността. Много хора умират. Те нямат кой знае какво да покажат като резултат", подчерта той.

