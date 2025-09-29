„Нахлуването на дронове в Полша беше изпитание за Полша и НАТО. Русия тества докъде може да стигне.“ Това каза украинският президент Володимир Зеленски по време на Варшавския форум за сигурност.

„Украйна предлага на Полша и нейните съюзници да изградят съвместен щит срещу руските въздушни заплахи“, обяви Зеленски във видеообръщение.

Според Зеленски опитът на Киев в справянето с въздушни заплахи би бил ценен.

„Това е възможно. Украйна може да противодейства на всякакви руски дронове и ракети и ако действаме заедно в региона, ще имаме достатъчно оръжия и производствен капацитет.“

Той беше категоричен, че Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз, а Русия няма да чертае нови граници.

„Позицията на американския президент Доналд Тръмп е много балансирана и подкрепя позицията на Украйна, въпреки че иска да остане и да бъде медиатор между над и Русия до края на войната“, допълни Зеленски.

