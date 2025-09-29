Русия вероятно стои зад мистериозните полети на дронове над няколко скандинавски летища преди срещата на ЕС в Копенхаген.

Това заяви шведският премиер Улф Кристерсон в интервю за телевизия TV4, предаде БГНЕС.

Наблюденията на дронове в Норвегия и Дания от 22 септември насам доведоха до затварянето на няколко летища.

Кристерсон посочи, че „вероятността това да е съобщение от Русия към страните, подкрепящи Украйна, е доста висока“, но подчерта, че „никой не знае със сигурност“.

Той добави, че „имаме потвърждение“, че дроновете, навлезли в полското въздушно пространство по-рано през септември, са руски.

„Всичко сочи към Русия, но всички страни са внимателни да не обвиняват конкретна държава, ако не са сигурни. В Полша знаем какво е било“, каза министър-председателят.

Дронове бяха наблюдавани и над датски военни обекти в събота вечер (27 септември) за втори пореден ден.

Копенхаген ще бъде домакин на срещата на ЕС на 1 и 2 октомври.

За да се гарантира сигурността около срещата, Дания обяви затваряне на въздушното пространство за всички цивилни полети с дронове до 3 октомври, за да не се бъркат вражески дронове с легални. Нарушението може да доведе до глоба или до две години затвор.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви тази седмица, че „има една основна страна, която представлява заплаха за сигурността на Европа – и това е Русия“.

Москва „категорично отрича“ всякакви твърдения за участие.

Последователността от наблюдения на дронове идва след инциденти с дронове в Полша и Румъния и нарушаване на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, което повиши напрежението във връзка с продължаващата инвазия на Русия в Украйна.

НАТО обяви, че е засилило бдителността в Балтика след тези нарушения.

