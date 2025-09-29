Пътнически самолет на Norwegian с дестинация Осло - Бардуфос, беше принуден да прекъсне полета си и да се върне заради дрон във въздушното пространство, пише NRK.

Случаят е от неделя на летището в Тромсьо, което е било временно затворено от съображения за безопасност.

Според Flightradar самолетът се е върнал в 20:47 местно време, а в 21:15 друг самолет е излетял от летището.

По-рано в неделя дронове бяха засечени в зона, забранена за полети, близо до летище Brønneisund в Нурланд. Един от самолетите е бил пренасочен към друго летище поради това.

В събота норвежката полиция затегна разпоредбите за дронове около четири летища в Нурланд, след като дронове бяха забелязани близо до главната въздушна база в Ерланд. Те включваха Brønneisund, Bude, Evenes и Andenes.

Инцидентът демонстрира как дори малки безпилотни летателни апарати могат да повлияят на въздушния трафик и безопасността на пътническите полети.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK