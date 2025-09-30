САЩ все още не са взели окончателно решение да предоставят крилати ракети Tomahawk на Украйна.

Това обяви руският външен министър Сергей Лавров по време на тазгодишното издание на Валдайския международен дискусионен клуб в Сочи, цитиран от ТАСС.

В неделя вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посочи, че Вашингтон обмисля украинско искане за предоставяне на ракети Tomahawk.

По думите на Лавров изказванията от американска страна приличат по-скоро на резултат на натиск от Европа, а САЩ искат да покажат, че вземат под внимание мнението на съюзниците.

Русия обяви вчера, че военните ѝ анализират дали Вашингтон наистина би предоставил „томахавки“ на Украйна за удари дълбоко в руската територия.

Според официални представители на Москва подобна стъпка може да доведе до рязко изостряне на напрежението.

