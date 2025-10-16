Кремъл съобщи, че ще започне „незабавно“ подготовката на среща на върха между президентите на Русия и САЩ.

Изявлението идва, след като Владимир Путин и Доналд Тръмп се договориха, по време на телефонен разговор, да се срещнат в Будапеща, предаде АФП.

„Договорено е представителите на двете страни незабавно да започнат организацията на срещата на върха, която може да се проведе, например, в Будапеща“, заяви висшият съветник на Путин, Юрий Ушаков.

„Разговорът беше изключително съдържателен, а същевременно много откровен и основан на доверие,“ добави Ушаков.

Той уточни, че инициативата за телефонния разговор е дошла от руска страна.

