Пентагонът е дал зелена светлина на Украйна да получи ракетите с голям обсег "Томахоук", пише Си Ен Ен, позовавайки се на свои източници.

Министерството на войната за момента не потвърждава информацията.

Според американската медия окончателното решение обаче трябва да бъде взето от американския президент.

При последната му среща с украинския му колега, Доналд Тръмп отказа идеята под претекст, че това ще доведе до ескалация на войната.

Снимка: Ройтерс

Киев от месеци настоява за "Томахоук", за да може да поразява енергийни обекти дълбоко в Русия. Какво представляват ракетите и какъв е техният обсег?

„Томахоук“ може да носи една бойна глава с различна мощност. На въоръжение е във военноморските сили на 4 държави – Съединените щати, Великобритания, Австралия и Нидерландия.

Ракетата заедно с ускорителя е дълга 6 метра и 25 сантиметра и тежи около тон и 300 килограма.

Конвенционалната ѝ бойна глава е 450 килограма. Може да носи и ядрена бойна глава с мощност от 2 до 20 килотона. За сравнение – атомната бомба над Хирошима е била 13 килотона.

Цената на такава ракета е близо 2 милиона долара. Тя лети с 920 километра в час, като следва релефа на терена и това я "крие" от радарите. Или поне я прави трудно забележима.

И друго голямо предимство – „Томахоук“ има обсег до 2500 километра.

Това означава, че ако бъде изстреляна от Киев, може да поразява цели дълбоко в територията на Русия - освен знакови населени места, също и енергийни обекти, военни бази и заводи за военната индустрия в различни части на руската държава.

