Зеленски: Добре е ЕС да има голям военен арсенал и Русия да знае за това

По неговите думи Украйна има възможност да произвежда три пъти повече оръжие, но не разполага с необходимите средства

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:29 ч. 23.10.2025 г.

Добре е ЕС да има голям военен арсенал и Русия да знае за това, каза днес украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел, където участва в част от заседанието на Европейския съвет, съобщи БТА.

По неговите думи Украйна има възможност да произвежда три пъти повече оръжие, но не разполага с необходимите средства. Зеленски призова да се намери начин руското имущество, запорирано със санкциите на ЕС, да бъде предоставено в полза на украинската страна. Руснаците трябва да платят за войната, те се страхуват от това и от възможното решение на ЕС за запорираното имущество, посочи той. Днес може би сме по-близо до решението за използването на това имущество, добави Зеленски. 

Тръмп: „Разговорите с Путин не водят до никъде“. Ден по-късно САЩ наложиха нови санкции срещу Русия

Използваме украинско далекобойно оръжие. Въпросът е как да осигурим допълнителни средства, за да повишим производството. Никога не сме използвали оръжие с голям обсег от САЩ за поразяване на цели в Русия. Използваме различни други оръжия с такъв обсег и там, където има усилени боеве. Източната част на Украйна, Крим, са украински. Използваме това оръжие в Крим не срещу Русия, а по временно окупирани територии, обясни украинският президент.

Попитан за резултата от последната му среща във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп, Зеленски отбеляза, че впоследствие са били въведени санкции, не се е състояла срещата в Унгария без Украйна, Киев не е получил ракети "Томахок". Мисля, че това не е лош резултат, обобщи Зеленски. Попитан дали се надява да получи "Томахок", той каза, че всеки ден с нещо e различен и продължава да се надява. 

В отговор на въпрос за възможен мирен план, Зеленски заяви, че не знае за такъв план. Не искаме да получим план, писан в Русия, допълни той. Идеята е да подготвим точки, първо трябва да има прекратяване на огъня, а после да има преговори с Русия, ако тя желае. Първата точка е да има разговори, вместо да се използва каквото и да било оръжие, каза той. Повече натиск срещу Русия ще доведе до сядането им на масата за преговори - мисля, че това е планът, посочи Зеленски.

Според него за размяна на територии не може да се говори, защото става дума само за украински територии. Това е като да замениш нещо с нищо. Не бихме признали размяна с наша територия, това е неприемливо, допълни той.

