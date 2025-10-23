dalivali.bg
София
Тръмп: „Разговорите с Путин не водят до никъде“. Ден по-късно САЩ наложиха нови санкции срещу Русия

Санкционният пакет може да бъде отменен, ако Русия се съгласи да спре войната

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:29 ч. 23.10.2025 г.

Съединените щати наложиха нови санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, в опит да засилят натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Решението дойде ден след като президентът Доналд Тръмп отмени планираната си среща с Владимир Путин и заяви, че разговорите с руския лидер „не водят до нищо“.

„Всеки път, когато говоря с Владимир, разговорите вървят добре, но не водят до нищо“, каза Тръмп, подчертавайки, че губи търпение от липсата на напредък в преговорите.

„Просто почувствах, че е време. Чакахме достатъчно дълго“, допълни той.

Санкционният пакет, който той нарече „огромен“, може да бъде отменен, ако Русия се съгласи да спре войната, увери американският президент.

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие

Новите мерки бележат рязък завой във външната политика на Тръмп, който досега отказваше да въвежда санкции, докато европейските държави продължават да купуват руски петрол.

Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, ограниченията са наложени заради „отказа на Путин да сложи край на тази безсмислена война“.

Кремъл реагира, като обяви, че Русия е „имунизирана“ срещу санкциите.

Тръмп: Не искам безсмислена среща с Путин

Петролът и газът обаче остават основен източник на приходи за Москва – „Роснефт“ осигурява почти половината от руското производство на петрол, което представлява около 6% от световния добив. Сред основните купувачи на руски петрол са Китай, Индия и Турция. Според агенция „Ройтерс“ Индия вече планира да намали вноса си, докато Китай официално заяви, че се противопоставя на американските мерки.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства санкциите и ги определи като „добър сигнал“ от Вашингтон.

„Примирието е възможно, ако и други държави засилят натиска върху Русия“, коментира той.

Докато дипломатическите отношения между Вашингтон и Москва се изострят, боевете в Украйна продължават. Руски удари по Киев през нощта убиха най-малко двама души, а обстрел в други региони отне живота на още седем, сред които и деца. Междувременно електрозахранването на Запорожката АЕЦ беше възстановено след 30 дни без ток – „ключова стъпка за ядрената безопасност“, посочи Международната агенция за атомна енергия.

