Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че призивът на американския му колега Доналд Тръмп Русия и Украйна да спрат конфликта на сегашните фронтови линии е "добър компромис", предаде Ройтерс.

Зеленски, който е на посещение в скандинавските страни обаче изрази съмнения, че руският президент Владимир Путин ще се съобрази с призива.

През нощта руските сили са атакували енергийната инфраструктура на Украйна с 405 дрона и 28 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Украйна е свалила 16 ракети и 333 дрона, а останалите са поразили директно целите си, се добавя в изявлението.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK