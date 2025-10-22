Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че призивът на американския му колега Доналд Тръмп Русия и Украйна да спрат конфликта на сегашните фронтови линии е "добър компромис", предаде Ройтерс.
Зеленски, който е на посещение в скандинавските страни обаче изрази съмнения, че руският президент Владимир Путин ще се съобрази с призива.
През нощта руските сили са атакували енергийната инфраструктура на Украйна с 405 дрона и 28 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили.
Украйна е свалила 16 ракети и 333 дрона, а останалите са поразили директно целите си, се добавя в изявлението.
