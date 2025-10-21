Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна все още може да спечели войната, но е малко вероятно това да се случи. Той направи това изявление по време на двустранен обяд с австралийския премиер Антъни Албанезе. 

Журналистка попита американския лидер дали все още вярва, че Украйна ще спечели войната и ще си върне територията. Тя припомни, че Тръмп е казал точно това преди разговора си с руския диктатор Владимир Путин на 16 октомври. 

„Те все още могат да спечелят. Казах, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но могат. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да спечелят“, отговори президентът на САЩ, цитиран от УНИАН. 

Тръмп: Имаме модерни оръжия, за които мнозина не знаят

Тръмп добави, че Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят. Според него това усложнява ситуацията. 

Тръмп заяви още, че по време на последния си разговор с Путин го помолил да спре атаките срещу цивилни в Украйна. Той обаче не разкри отговора на Путин. Тръмп отговори и на въпрос на репортер дали атаките на Русия срещу цивилни райони на Украйна като цяло са били обсъждани с Путин.

Тръмп предлага Донбас да бъде разделен по фронтовата линия

„Да. Но повечето от загиналите бяха войници“, отговори американският президент.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK