Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна все още може да спечели войната, но е малко вероятно това да се случи. Той направи това изявление по време на двустранен обяд с австралийския премиер Антъни Албанезе.

Журналистка попита американския лидер дали все още вярва, че Украйна ще спечели войната и ще си върне територията. Тя припомни, че Тръмп е казал точно това преди разговора си с руския диктатор Владимир Путин на 16 октомври.

„Те все още могат да спечелят. Казах, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но могат. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да спечелят“, отговори президентът на САЩ, цитиран от УНИАН.

Тръмп добави, че Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят. Според него това усложнява ситуацията.

Тръмп заяви още, че по време на последния си разговор с Путин го помолил да спре атаките срещу цивилни в Украйна. Той обаче не разкри отговора на Путин. Тръмп отговори и на въпрос на репортер дали атаките на Русия срещу цивилни райони на Украйна като цяло са били обсъждани с Путин.

„Да. Но повечето от загиналите бяха войници“, отговори американският президент.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK