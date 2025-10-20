Областта Донбас да бъде разделена по сегашните линии на бойните действия. За това настоява американският президент Доналд Тръмп, след проведен телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин. Според него регионът трябва да остане „разделен така, както е в момента“ между Русия и Украйна, посочва CNBC.

Източници на медията, запознати със ситуацията, твърдят, че Тръмп е предупредил Зеленски, за намеренията на Путин – да „унищожи“ Украйна, ако тя не приеме руските условия.

Според публикация на Financial Times, срещата между Зеленски и американския президент преди дни в Белия дом се е превърнала в „размяна на реплики“, а Тръмп „непрекъснато е ругал“.

По време на разговора държавният глава на САЩ е настоял Украйна да отстъпи целия Източен Донбас на Русия. Въпреки това Зеленски успял да убеди Тръмп да подкрепи спиране на огъня по настоящите фронтови линии.

Тръмп твърди, че около 78% от Донбас вече се намират под руски контрол и предлага двете страни „да спрат там, където са“. „Оставете нещата така, както са. Регионът вече е разделен – мисля, че Русия е взела около 78% от територията. Просто го оставете така. По-късно могат да се договорят за нещо“, заяви той пред журналисти.

Тази позиция бележи рязък обрат спрямо неговите изявления от септември, когато Тръмп изрази увереност, че Украйна може да си върне всички окупирани територии. Сега той призовава и двете страни „да си отидат у дома, да спрат да убиват хора и да приключат това“.

Планирана среща с Путин

Тръмп и Путин са се договорили да проведат нова среща за войната в Украйна, която трябва да се състои в Будапеща в следващите две седмици. Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи в социалните мрежи, че страната му е „готова“ да бъде домакин на срещата. Зеленски от своя страна изрази готовност да участва, ако бъде поканен.

Предложението на Тръмп да се раздели Донбас предизвика остра реакция от европейски дипломати и експерти по сигурността, които предупреждават, че подобен подход би легитимирал руските териториални придобивки и би подкопал международното право.

Зеленски подчерта, че Украйна никога няма да се съгласи да отстъпи територия на Москва и призова западните си съюзници да запазят единството си.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase