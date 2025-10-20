Будапеща е била избрана за място за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, защото унгарският премиер Виктор Орбан има топли взаимоотношения с американския президент и конструктивни връзки с руския му колега, предаде „Ройтерс“.

Работата по подготовката на предстоящата среща в унгарската столица, която има за цел да постигне решение на конфликта в Украйна и развиване на отношенията между Русия и САЩ, е едва в началото си, добави в същото време говорителят на руското президентство Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

По думите на Песков Русия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, но в същото време обвини Киев, че изпраща противоречащи сигнали, които възпрепятстват този процес.

Попитан от журналист какво е предложил руският президент Владимир Путин на американския си колега Доналд Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор миналата седмица, Песков отказа да предостави каквато и да било информация по въпроса.

Той каза още, че Русия е готова да разшири сътрудничеството си с Иран във всички области.

Москва поддържа близки отношения с Техеран и осъди ударите на САЩ и Израел по ирански ядрени обекти по-рано тази година, които бяха нанесени с декларирана цел да не бъде допуснато сдобиването на Иран с ядрено оръжие.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK