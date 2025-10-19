Будапеща ще се превърне в столица на международната политика в рамките на следващите 2 седмици. Там се организира среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин. Очакванията са там да отиде и украинският президент Володимир Зеленски.

Журналистът Светла Кьосева обясни в „Тази неделя“, че в Унгария темата е водеща в дневния ред на обществото и медиите.

„В поляризираното унгарско общество мненията са твърде различни. Говори се за това дали Будапеща ще се превърне в една нова Женева, или ще остане със славата на Мюнхен и Ялта. Не е много ясно защо се провежда тази среща тук – няма информация дали някакви експертни групи са работили по въпроса“, допълни тя.

По думите ѝ веднага след обявяването на срещата, Тръмп е отказал на Зеленски ракетите „Томахоук“. Според нея това дава основание да се предполага, че за Путин това е едно ново отлагане.

„През април в Унгария ще има избори – решава се съдбата на Орбан. Той за първи път е застрашен от свой противник. Агенциите преброяват повече симпатизанти за конкурентната партия. От друга страна, ясно е че и Путин, и Тръмп имат интерес от „Пета колона“ в ЕС, като са заинтересовани той да остане на власт“, обясни Кьосева.

Тя каза още, че с тази среща премиерът на Унгария Виктор Орбан си създава образ на миротворец. Целия анализ вижте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase