Сърбия е изправена пред най-сериозната криза с горивата от десетилетия. След американските санкции срещу „Петролната индустрия на Сърбия“, рафинерията в Панчево може да спре работа още през ноември.

Как реагира Белград и има ли притеснение сред хората?

Сърбия е изправена пред една от най-сериозните енергийни кризи през последните десетилетия.

Причината - американските санкции срещу „Петролната индустрия на Сърбия“, заради мажоритарното руско участие в собствеността.

Сред гражданите нараства страхът от повторение на сценария от 90-те години – когато бензин се купуваше на улицата, а контрабандата през границите беше ежедневие.

Властите призовават хората да не изпадат в паника, но същевременно признават, че към момента нямат готово решение. Според официална информация, рафинерията в Панчево може да продължи работа само до средата на ноември.

Енергийните проблеми обаче не спират дотук. Освен с петрола, Сърбия може да се сблъска и с недостиг на природен газ. Въпреки очакванията за дългосрочно споразумение с Русия, от Москва съобщиха, че доставките са гарантирани само до края на декември.

Важно е да се отбележи, че дори преди въвеждането на санкциите сърбите плащаха едни от най-високите цени на горивата в Европа. Така в момента литър дизел на бензиностанциите струва около 1 евро и 70 евроцента.

