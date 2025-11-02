След по-малко от 20 дни влизат в сила санкциите на администрацията на САЩ срещу руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“. Може ли най-голямата компания в България за доставка, преработка, складове и бензиностанции да спре да работи и да останем без бензин и дизел?

„Хубаво е да обясним защо са тези санкции сега. Те са част от политиката на Доналд Тръмп за осигуряване на мир в Европа. За възпиране на Русия, така че да спре кръвопролитието, което продължава ежедневно в Украйна“, коментира в „120 минути“ Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията и експерт, който познава отблизо сектора.

По думите му тази санкционна политика не е измислена сега, а е въведена преди 2014 г.

„Оттам насетне има една последователност, която непрекъснато се затяга. Тръмп предупреди многократно, че той е подложен на невероятен вътрешен и външен натиск да приложи тези санкции, за да принуди Русия най-накрая да седне на масата на преговорите“, каза Стефанов.

„Едва ли има някой, който се съмнява, че тези санкции са част от този натиск за мир – или мир чрез сила, както е дефинирано от администрацията на Тръмп“, допълни експертът.

На въпрос, ако Владимир Путин откаже да седне на масата за преговори, очаква ли САЩ да направи изключение за България, Руслан Стефанов заяви, че не смята, че ще има изключение.

„Германците получиха това изключение, защото те гарантираха, че управляват и контролират тяхната рафинерия. Хубаво е да видим как стана това. Всички партии, включително и традиционно проруските, се събраха и казаха – „Русия току-що излъга Германия“. Всички партии казаха, че това е огромен скандал и Русия обърна договорите ни наобратно“, обясни Стефанов.

Изключението за тях обаче е само шест месеца.

„Тръмп каза – безумно е, че европейците продължават да купуват нефт и газ, продължават да държат активи на държава, която ежедневно унищожава активи за стотици милиони“, посочи експертът.

„На мен би ми се искало да знам кой би бил най-добрият сценарий, а той е германският“, каза Руслан Стефанов.

