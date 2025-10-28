Горивата за българските граждани и за бизнеса са обезпечени не само до края на годината, а и след това, гарантира енергийният министър.

На 23 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че налага санкции на руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“ и на дъщерните им дружества, каквато е и бургаската рафинерия.

„Първоначално казах до края на годината, защото говорех в краткосрочен план. Февруари, март, април, доставките са осигурени“, уточни министърът на енергетиката.

Жечо Станков и еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен инспектираха изграждане на част от Вертикалния газов коридор, който пък трябва да осигури независимост от руския газ.

По думите на Станков нашата държава ще осигури всички условия за изпълнението на санкциите, но без да бъдат засегнати интересите на българските граждани.

Няма да има и драстично увеличение на цените, тъй като вече е задействан план за действие в три фази, свързан със сигурността на енергийните доставки. Първите две включват постоянно наблюдение, консултации и превантивни мерки, каза Станков.

За намеренията на руската компания да продава активи, министърът на енергетиката коментира, че в това отношение е важно в комуникация с партньорите ни както от ЕС, така и от САЩ, да запазим функционирането на рафинерията, както и работните места в нея.

„Спиране или възпрепятстване на работата ѝ може да доведе до погиване на актива, което по никакъв начин нито аз като министър, нито това правителство ще допусне“, допълни Станков.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK