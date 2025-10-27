dalivali.bg
Зафиров за ротацията на председателя на НС: Политически акт с технически характер - никой никого не маха
Тръмп: Преминах изследване с ядрено-магнитен резонанс

Светът

"Лукойл" обяви намерение да продаде международните си активи

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет

Публикувано в  19:50 ч. 27.10.2025 г.

Руската група "Лукойл" съобщи днес, че възнамерява да продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". Съобщението е публикувано на сайта на концерна. 

Започнато е разглеждането на оферти от потенциални купувачи, допълва компанията. 

Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на дейността, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ. При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатата работа на своите международни активи, се допълва в съобщението. 

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна миналата седмица, съобщи БТА. 

Рафинерията в Бургас и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на "Лукойл" в България, отговарят на критериите, каза вчера министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му новите санкции срещу "Лукойл" ще влязат в сила след месец.  

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

