dalivali.bg
София
сега Слънчево
19 Слънчево
20 Слънчево
21 Слънчево
22 Разкъсана облачност
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Орбан ще обсъди с Тръмп санкциите, наложени на "Лукойл" и "Роснефт"

Ходът на американския президент засяга Унгария и Словакия, които са най-големите купувачи на руски петрол в ЕС

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:11 ч. 27.10.2025 г.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан ще обсъди санкциите, наложени на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", както и други икономически въпроси, по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон следващата седмица, съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.

Доналд Тръмп наложи миналата седмица санкции на Русия за първи път от началото на втория си президентски мандат, като насочи мерките срещу двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", в опит да окаже натиск върху Москва да се споразумее за прекратяване на огъня в Украйна.

ЕК засега не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС след последните санкции срещу Русия

Ходът на Тръмп засяга Унгария и Словакия, които са най-големите купувачи на руски петрол в Европейския съюз, след като по-рано си осигуриха изключения от санкциите на ЕС.

Орбан вече беше обявил предстоящото си посещение във Вашингтон още в средата на октомври, като заяви, че дневният ред на преговорите е почти готов.

Цените на горивата: Няма поскъпване по бензиностанциите

"Що се отнася до нашите енергийни доставки, през втората половина на следващата седмица премиерът ще има възможност във Вашингтон лично да обсъди този въпрос с президента на САЩ", заяви Сиярто.

Той добави, че новите американски санкции, които влизат в сила в края на ноември, все още не създават проблеми и не водят до намаляване на вноса на руски петрол в Унгария.

Ако

В края на миналата седмица Виктор Орбан заяви, че Унгария работи за намирането на начин да заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании, без да дава подробности, но и без да дава индикации, че планира нарушаването на въведените ограничения.

Орбан също така каза, че е провел разговори с унгарската петролна компания МОЛ (MOL) относно санкциите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мариан Бачев: Росен Белов е преподавател в театралната школа, но не е съдружник във фондацията

Мариан Бачев: Росен Белов е преподавател в театралната школа, но не е съдружник във фондацията
Трамвайни линии в София спряха движение заради наводнен булевард

Трамвайни линии в София спряха движение заради наводнен булевард
Нови обвинения за кмета на Варна Благомир Коцев

Нови обвинения за кмета на Варна Благомир Коцев
Родители на 11-годишна възраст: У нас за 10 години 33 159 деца са родени от деца

Родители на 11-годишна възраст: У нас за 10 години 33 159 деца са родени от деца

Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“

Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“
Тази сутрин
Снимка: Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Снимка: Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Снимка: Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Лице в лице
Снимка: Бюджет 2026 в огледалото на БСП
Бюджет 2026 в огледалото на БСП
Снимка: Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож