Държавата да поиска удължаване на срока за въвеждането на санкциите срещу "Лукойл" и "РосНефт" призоваха от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на гориво.

На бензиностанцията, на която се намираме в момента, цените са без промяна - виждате масовите горива струват 2,35 лв. лева за литър.

Според експертите промени могат да се очакват, но засега няма основания за притеснения.

От Петролната и газова асоциация уточниха, че на този етап горива има и няма нужда от паника.

Николай Гарелов зарежда на тази бензиностанция редовно и казва, че не е притеснен от въведените санкции.

„Като всяко друго поскъпване естествено, че се отразява по някакъв начин, защото рефлектира по другите стоки иначе като гориво дет се казва може и да се качим на градския транспорт“, казва Гарелов.

Според петролната и газова асоциация повод за притеснения няма.

„Засега горива има, надявам се, че ще има и след края на годината. Това, което правителството казва, е, че няма нужда от никаква паника, от никакви идеи да се запасяват хората. Горива има, както виждате и нищо особено не се случва в момента на пазара“, посочи Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.



До скок в цените може да се стигне обаче ако рафинерията в Бургас прекрати работа си, посочват от асоциацията. Затова правителството не трябва да допуска подобен сценарии. Най-засегнати ще бъдат дребните търговци



„Може би 70% от малките търговци работят съвместно с Лукойл, ние сме първите, които ще сложат 00 на таблото. Правителството да направи всичко възможно първоначално да удължи срока на тази забрана евентуално в рамките на 6 до 9 месеца и след това да се мисли вариант какво да се случва нататък“, коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.



От бранша не изключват възможността горивата у нас да станат по-скъпи.

