След като администрацията на Доналд Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, в България се появиха въпроси за бъдещето на „Лукойл Нефтохим Бургас“, най-голямата рафинерия на Балканите и основен доставчик на горива у нас.

Темата коментира в предаването „Лице в лице след Новините“ на bTV Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА), в ефира на българска медия.

Според Делчев първата и най-важна задача на властите е да гарантират стабилност и непрекъсваемост на доставките, за да се избегнат сътресения на пазара и повишаване на цените.

„Тъй като „Лукойл“ е основен играч, а на практика и монополист в сектора, той ще бъде основният адресат на мерките, които държавата трябва да предприеме,“ посочи Делчев.

Делчев обяви, че Петролната и газова асоциация е провела извънредно заседание по повод санкциите и е изготвила общо становище.

„Първото, което трябва да се направи, е правителството да поиска удължаване на срока до 21 ноември, поставен от САЩ. Един месец е твърде кратък срок, за да се предприемат всички необходими стъпки“q заяви изпълнителният директор на асоциацията.

Втората ключова мярка според него е проверка на наличностите от държавния резерв – както 90-дневните стратегически запаси, така и запасите на фирмите.

„Тези количества възлизат на около 1,1 милиона тона – достатъчни за 90 дни потребление. Важно е не само да се провери дали ги има, но и да се изработи план как те ще достигнат до потребителите при кризисен сценарий,“ коментира Делчев.

Той допълни, че до момента процедурата за освобождаване на резервите никога не е прилагана, което налага спешна тренировка и уточняване на механизмите.

На въпрос какво би станало при евентуално затваряне на рафинерията, директорът на БПГА припомни, че по закон държавата може да назначи особен търговски управител, който да поеме контрола над предприятието.

„Това би било временна мярка в случай на прекъсване на доставките. Само по себе си обаче няма да реши проблема със санкциите, освен ако не бъде договорено със САЩ,“ уточни той.

По отношение на бъдеща продажба на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Делчев каза: „Рафинерията е атрактивен и печеливш актив. Ако бъде осигурено достатъчно време и прозрачни условия, купувач ще се намери – такъв, който не е свързан с руски или български олигарси,“ каза още изпълнителният директор на БПГА.

