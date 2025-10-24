Жечо Станков: Горивата са обезпечени до края на годината, имаме план за действие

България има ясен план за действие след решението на Съединените щати да наложат санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", а горивата за вътрешния пазар са напълно обезпечени до края на годината. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков след проведено работно съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Росен Желязков.

В срещата са участвали министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георги Георгиев, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите за сигурност.

"Важното което трябва да споменем днес е, че българските граждани трябва да бъдат спокойни. Обезпечени са горивата за тяхната консумация, така че от страна на държавата до края на годината тези количества са изцяло гарантирани. Към момента правителството има ясен план за действие. Аз като ресорен министър ще задействам този план, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои от няколко фази“, каза Станков, цитиран от БТА.

По думите му първата фаза включва проверка и мониторинг на наличните количества горива в страната, като ще се работи съвместно с Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Втората фаза предвижда превантивни мерки и активен диалог със заинтересованите страни за изготвяне на детайлен оперативен план.

Енергийният министър увери, че гражданите трябва да бъдат спокойни, тъй като потреблението на горива е обезпечено до края на годината.

Станков призова политическите сили да не преекспонират темата и да не спекулират със страховете на обществото.

Той подчерта, че България ще действа в координация с европейските си партньори, които са изпаднали в същото положение, чрез Координационната група за нефта и нефтопродуктите към Европейската комисия, за да бъде изработен общ европейски план за действия при подобни ситуации.

По отношение на спекулациите за поскъпване на горивата министърът увери, че пазарът ще бъде наблюдаван внимателно и при необходимост ще се предприемат контролни мерки. Петролът е стока, която се търгува на борсата – ако има промени там, те не трябва толкова бързо да се пренасят върху българския пазар, поясни Станков. По думите му задействането на плана включва различни институции, които ще имат конкретно поставени задачи, за да следят внимателно и пазара, и доставките.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase