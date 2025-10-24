Бургаската рафинерия и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на „Лукойл“ в България, отговарят на критериите, каза пред медиите министърът на правосъдието Георги Георгиев във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

По-рано бе съобщено, че министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

Георгиев обясни, че Министерство на правосъдието е отговорно за Имотния и Търговския регистър, като санкциите предвиждат ограничение за разпоредителни сделки със собствеността на компаниите – компаниите майки и на дъщерните дружества.

„Това, което сме направили, е анализ на дъщерните дружества, тяхната структура и дали попадат или не в обхвата на санкциите“, каза министърът, цитиран от БТА.

Той добави, че по отношение Търговския регистър има опит във връзка с пакета мерки със санкции от ЕС.

По думите му при конкретни заявления по партидите за опит за смяна на собственост се реагира и не веднъж е имало сезиране с различни опити да се заобикалят санкциите.

