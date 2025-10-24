Премиерът свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените санкции срещу „Лукойл“

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Вчера САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Роснефт“ и „Лукойл“, и обявиха, че са готови да предприемат и още действия.

Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици.

