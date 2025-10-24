dalivali.bg
Премиерът свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените санкции срещу „Лукойл“

Ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:18 ч. 24.10.2025 г.

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Вчера САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Роснефт“ и „Лукойл“, и обявиха, че са готови да предприемат и още действия.

Тръмп: „Разговорите с Путин не водят до никъде“. Ден по-късно САЩ наложиха нови санкции срещу Русия

Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици.

