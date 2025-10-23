Китайските държавни петролни компании са прекратили покупките на руски петрол по море след наложените от САЩ санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Това съобщават няколко търговски източника, цитирани от Ройтерс.

Мерките идват в момент, в който индийските рафинерии, които са най-големият купувач на руски петрол по море, се готвят да намалят рязко вноса си от Москва, за да спазят американските санкции, въведени заради руската инвазия в Украйна.

Това показва, че икономическият натиск върху Русия се засилва, като основните ѝ международни клиенти вече се съобразяват с ограниченията на САЩ.

Припомняме, че американските санкции бяха въведени в ранните часове на 23 октомври българско време.

Те включват освен най-големите руски петролни компании, също и всички останали, свързани с тях. Така например сред списъка със санкционираните ще попадне и „Лукойл“ в Бургас - това потвърди българският премиер Росен Желязков по-рано днес.

„Лукойл“ в Бургас попада в санкционния списък на Съединените щати, защото над 50% принадлежат на руската „Лукойл“, заяви Желязков.

Министър-председателят обяви, че до 21 ноември страната ни ще търси най-доброто решение, за да не попадне и тя под санкционен режим.

По думите му няма опасност от криза с горивата и има достатъчно произведени горива. Рафинерията в Бургас трябва да продължи да работи.

Китай спира доставките по море, но това не значи край на руския петрол

Преди санкциите Китай е внасял около 1,4 милиона барела руски нефт дневно по море, като държавните компании са отговорни за около 250 000 до 500 000 барела от този обем.

Прекратяването на покупките от страна на китайските държавни компании може да доведе до значителен спад в търсенето на руски нефт и да окаже натиск върху приходите на Москва, като същевременно затегне глобалните доставки и потенциално повиши цените на нефта.

Въпреки това Китай продължава да внася около 900 000 барела руски нефт дневно чрез петролопроводи, като тези доставки не са засегнати от новите санкции. Тези доставки са обект на дългосрочни правителствени споразумения и се осъществяват основно чрез PetroChina.

Основната компания, която получава този нефт, е PetroChina, която е една от най-големите държавни петролни фирми в страната.

