Санкциите на САЩ срещу двата най-големи руски петролни гиганта – „Роснефт“ и „Лукойл“, са тема и на европейската среща на върха в Брюксел днес. България е представена от премиера Росен Желязков.

„Лукойл“ в Бургас попада в санкционния списък на Съединените щати, защото над 50% принадлежат на руската „Лукойл“, потвърди Желязков.

Министър-председателят обяви, че до 21 ноември България ще търси най-доброто решение, за да не попадне и тя под санкционен режим.

По думите му няма опасност от криза с горивата и има достатъчно произведени горива. Рафинерията в Бургас трябва да продължи да работи.

Българският премиер отбеляза, че това са първите санкции, които администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп налага.

Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната, добави Желязков.

