Министерството на финансите на Съединените щати наложи нови санкции срещу двата най-големи руски петролни гиганта – „Роснефт“ и „Лукойл“, както и срещу техни дъщерни дружества по света.

Решението има потенциално сериозни последици за редица държави, включително и България, където „Лукойл Нефтохим Бургас“ е ключов играч на петролния пазар.

Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ Лидия Шулева, бивш министър на икономиката и на социалната политика, и Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Според Шулева санкциите могат да доведат до спиране на танкерите, които доставят руски суров петрол за бургаската рафинерия. Това би наложило преориентиране на вноса към други пазари – основно от държави в Европейския съюз, Близкия изток или други региони, които не са обект на санкции.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) нееднократно е констатирала, че „Лукойл“ доминира на българския петролен пазар, което прави ситуацията още по-чувствителна.

Ганев прогнозира, че санкциите могат да ускорят търсенето на дългосрочно решение за собствеността и управлението на рафинерията – включително възможност държавата да поеме контрол или да се търси нов инвеститор.

Темата за данъчния принос на „Лукойл“ отново излиза на дневен ред – през годините компанията е била критикувана, че не реализира значителни печалби в България и съответно не внася достатъчно корпоративни данъци.

Въпреки това, приносът ѝ чрез осигуровки, ДДС, акцизи и доходни данъци остава съществен, особено предвид хилядите работни места, които осигурява, отбеляза Ганев.

Лидия Шулева коментира още, че санкциите срещу „Роснефт“ засягат и други енергийни проекти, включително транзита на руски газ през България по т.нар. „Балкански поток“. Това може да има отражение не само за страната, но и за региона, особено в контекста на засиленото напрежение между Вашингтон и Москва

С решението си американският президент Доналд Тръмп ясно показва, че няма да се срещния с руския президент Владимир Путин в Будапеща, Унгария.

Санкциите от САЩ идват непосредствено след като и Европейският съюз прие 19-ия си санкционен пакет, насочен срещу руския енергиен сектор.

Коментарите на Лидия Шулева и Петър Ганев за опрощаването на дълговете на ФК „Спартак“ и за Бюджет 2026 г. – гледайте във видеото!

