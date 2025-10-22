Будапеща продължава подготовката за среща между президентите на САЩ и на Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Това съобщи унгарският премиер Виктор Орбан въпреки информациите, че такава скоро няма да се състои.

И руският зам.-външен министър Сергей Рябков обяви, че среща се подготвя.

„Аз не виждам някакви големи препятствия. Въпросът е дали очертаните параметри от президентите, когато бяха в Анкоридж, ще бъдат конкретизирани с подробности. Това е труден процес, признавам си – но точно за това са дипломатите“, уточни Рябков.

Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес ще разговаря с президента Доналд Тръмп във Вашингтон.

Размяната на неофициален документ между Москва и Вашингтон вероятно е причината за отлагането на срещата между президентите Путин и Тръмп. Според агенция Ройтерс Русия е поставила старите условия - без войски на НАТО в Украйна и контрол над целия регион Донбас.

Това противоречи на договореното между Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски, че за да започнат преговорите фронтовата линия трябва да бъде „замразена“ на настоящите ѝ позиции.

„Не искам срещата да е напразна. Не искам да си губя времето. Така че ще видим какво ще стане“, обяви последно Доналд Тръмп.



Европейските лидери настояват Вашингтон да остане твърд в позицията за настоящите фронтови линии.

„Русия се опитва отново да направи всичко възможно, за да провали дипломацията – след като темата за ракети с далечен обсег за нас, украинците, беше отложена, Русия почти автоматично загуби интерес към дипломацията“, коментира Зеленски.

