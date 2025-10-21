Американският президент Доналд Тръмп няма непосредствени планове да се срещне с руския си колега Владимир Путин, заяви представител, дни след като Тръмп каза, че ще се срещнат в рамките на две седмици в Будапеща, предаде АФП.

„Няма планове президентът Тръмп да се срещне с президент Путин в близко бъдеще“, посочи представител на администрацията на Тръмп, пожелал да остане анонимен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK