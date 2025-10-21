dalivali.bg
Наталия Киселова прогнозира, че утре ще има кворум в НС

Съветът за съвместно управление решава: Преформатира ли се властта?

Президентът Румен Радев: Управляващите са в парализа, институциите не работят

След убийството в столичен мол: МВР се среща с управата на търговските центрове

Полша предупреди Путин да не използва въздушното ѝ пространство на път за срещата с Тръмп

Асоциация на прокурорите: Нападението над прокурор Иво Илиев е недопустимо и брутално нападение срещу държавността

Ще стигне ли Путин до Будапеща: Как руските официални лица летят в Европа в условията на санкции

21 години затвор за мъжа, прострелял премиера Фицо

Полша предупреди Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Директорката на училището, в което дете беше намушкано с нож: Станало е на шега
Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Преди разговора с Путин Тръмп говореше по-остро срещу Русия в публичните си изявления

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:58 ч. 21.10.2025 г.

Руският президент Владимир Путин е „спечелил определена собственост“ по време на пълномащабната инвазия в Украйна и следва да се очаква, че ще задържи украинска територия като част от мирно споразумение, предаде БГНЕС. 

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за „Фокс Нюз“, излъчено на 19 октомври.

Интервюто е записано няколко дни по-рано, непосредствено след телефонния разговор между Тръмп и Путин на 16 октомври. Този разговор се състоя преди визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом – разговори, които приключиха с разочарование за украинската делегация, тъй като не беше дадено обещание за доставка на ракети „Томахоук“. 

Полша предупреди Путин да не използва въздушното ѝ пространство на път за срещата с Тръмп

Преди разговора с Путин Тръмп говореше по-остро срещу Русия в публичните си изявления. Но в интервюто с водещата Мария Бартиромо той омаловажи загубата на украински територии. На въпрос дали Путин би приел мирно споразумение без териториални отстъпки, републиканецът отговори небрежно:

„Е, той ще вземе нещо. Искам да кажа, те се сражаваха и той има много собственост. Той е спечелил определена собственост, ако може така да се каже“. 

Полша предупреди Путин да не използва въздушното ѝ пространство на път за срещата с Тръмп

Американският президент не спомена нито суверенитета на Украйна, нито международното право, приемайки за даденост, че агресорът има право на „собственост“, която завладява със сила.

„Ние сме единствената нация, която влиза, печели война и после си тръгва“, каза той. „Както направихме при президента Буш в Близкия изток – влизаме, унищожаваме всичко и после си тръгваме… Това няма смисъл. Никога не е имало смисъл“.

След срещата си със Зеленски Тръмп повтори тези позиции в социалните мрежи, като написа, че Украйна и Русия трябва да постигнат мирно споразумение „с граници, определени от войната и куража“. В интервю за „Ен Би Си“ след разговорите Зеленски каза, че е разбрал това като предложение войната да бъде „замразена“ по текущата линия на фронта, но подчерта, че Киев не възнамерява да предава „допълнителна“ територия на Путин. „Няма да дадем нищо на агресора“, заяви украинският президент в традиционното си вечерно обръщение на 19 октомври. 

