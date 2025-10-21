Полша предупреди Путин да не използва въздушното ѝ пространство на път за срещата с Тръмп

Полша отправи предупреждение към руския президент Владимир Путин да не преминава през нейното въздушно пространство по пътя си за среща на върха в Унгария с американския си колега Доналд Тръмп. Варшава заяви, че може да бъде принудена да изпълни международна заповед за арест, съобщи TVP World, предаде БГНЕС.

Тръмп обяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща като част от усилията си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

Международният наказателен съд (МНС), базиран в Хага, издаде заповед за ареста на Путин през 2023 г., обвинявайки го във военно престъпление – незаконното депортиране на стотици деца от Украйна. Русия не признава юрисдикцията на МНС и отрича обвиненията.

„Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да нареди на правителството да принуди подобен самолет да кацне и да предаде заподозрения на съда в Хага“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски.

Заповедта на МНС задължава държавите, признаващи юрисдикцията на съда да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.

„Смятам, че руската страна е наясно с това. И затова, ако тази среща на върха трябва да се проведе – надявам се с участието на жертвата на агресията – самолетът ще използва друг маршрут“, добави Сикорски.

Унгария, чийто министър-председател Виктор Орбан поддържа топли отношения с Русия, заяви, че ще гарантира, че Путин може да влезе в страната за срещата и да се завърне обратно след това.

За да избегне преминаването над Украйна обаче, руската делегация ще трябва да лети през въздушното пространство на поне една държава от ЕС. Всички страни от блока са членки на МНС, въпреки че Унгария се намира в процес на напускане на съда.

Полша, член на НАТО, е сред най-верните съюзници на Киев след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.