Доналд Тръмп и Владимир Путин се договориха за лична среща в Будапеща. Един от многото въпроси е как точно руският президент ще успее да стигне до столицата на Унгария в условията на санкции?

В Европейската комисия вече заявиха, че всяка страна поотделно ще взема решение за допускането на руския правителствен самолет.

Как точно Владимир Путин ще лети до Будапеща, не е известно. Теоретично маршрутът му може да минава през Румъния, България, Гърция, Албания, Черна гора или Северна Македония.

Говорителят на Европейската комисия Олоф Гил вече заяви, че отделни страни могат да разрешат на руския президент да лети през тяхното въздушно пространство.

„Живеем в реалния свят“, каза той. „Срещите не винаги се провеждат в реда и формата, които бихме искали, но ако те ни приближават към справедлив и траен мир в Украйна, то трябва да ги приветстваме", допълни още.

Снимка: Ройтерс

Вчера от думите на българския министър на външните работи Георг Георгиев в Люксембург стана ясно, че България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Би Би Си проучи по какви маршрути руските официални лица са летяли до Европа след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

Сергей Лавров: полети до Малта и Северна Македония

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е под санкции от Европейския съюз от 25 февруари 2022 г., но забраната за посещение на европейски страни не се отнася за него, както и за президента на Русия Владимир Путин.

Снимка: Ройтерс

Това се обяснява с факта, че Лавров и Путин, съгласно Конституцията, се считат за представители на Руската федерация, а никоя страна от ООН не трябва да пречи на друга страна да изпълнява задълженията си, произтичащи от членството в организацията. Всъщност обаче не всички страни от ООН са готови да пропускат руски правителствени самолети през своето въздушно пространство.

Например, през юни 2022 г. Лавров беше принуден да отмени двудневната си визита в Белград: тогава съседите на Сърбия – Черна гора, България и Северна Македония – отказаха да пропуснат самолета му.

Оттогава Лавров е летял до Европейския съюз само веднъж: през декември 2024 г. той участва в заседание на Съвета на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в столицата на Малта Валета.

Маршрутът от Москва до Малта при затворено въздушно пространство над Европа, разбира се, се оказа много по-дълъг от полетите преди санкциите, но бордът на специалния отряд „Россия” с лекота избегна прелитането над страните от ЕС. Както съобщи агенция ТАСС, самолетът на Лавров първо прелетя над Турция, а след това покрай бреговете на Египет и Либия. Пътуването отне около 6,5 часа.

По-сложно беше с маршрута на Лавров до срещата на върха на ОССЕ година по-рано, през ноември 2023 г. Тогава събитието се проведе в Скопие – столицата на Северна Македония. В предвоенните времена маршрутът от Санкт Петербург до Скопие минаваше над няколко страни от ЕС, включително Литва и Полша, от които не беше реалистично да се очаква съгласие да пропуснат руския самолет.

Алтернативните маршрути обаче също минаваха през Европейския съюз. Първо България се съгласи да пропусне самолета с Лавров, но след това оттегли съгласието си – според ТАСС, поради факта, че на борда беше не само самият министър, но и Мария Захарова. В крайна сметка самолетът на руския външен министър летя през Гърция.

Валентина Матвиенко: полет до Швейцария

На борда на специалния самолет „Россия“ летяла за Европа след началото на пълномащабната война и председателят на Съвета на Федерацията Валентина Матвиенко. На 27 юли тя пристигна в Женева за срещата на жените – председатели на парламенти, а на 30 юли отлетя обратно.

Швейцария не е член на Европейския съюз, но частично се присъедини към европейските санкции. Матвиенко, както и някои членове на придружаващата я делегация, попадат под тези санкции. Но тогава швейцарското външно министерство обясни, че правителството на страната може да прави изключения от санкционната забрана за влизане, по-специално за пътувания с хуманитарни, медицински или дипломатически цели.

Снимка: Getty Images

За да може самолетът с Матвиенко на борда да стигне до Женева, Швейцария е отправила молба към властите в Италия и Франция да пропуснат самолета, съобщи агенция „Блумбърг“. Според нея Рим е дал съгласието си след консултации с Париж. В резултат на това правителственият самолет прелетя през Италия на отиване, а на връщане леко навлезе във въздушното пространство на Франция.

Олга Любимова: полет до Италия

На 25 и 26 април 2025 г. самолетът RA-96014 извърши полети до Рим и обратно. По това време в столицата на Италия се провеждаше погребението на папа Франциск, на което присъстваше министърът на културата на Русия Олга Любимова.

За полета до Рим обаче не е необходимо разрешение от нито една страна от Европейския съюз, освен от самата Италия.

На 17 май същият самолет излетя от летище „Внуково“ и се насочи към Рим: Олга Любимова трябваше да представлява Русия на инаугурационната меса на папа Лъв XIV. Въпреки това, според данните на Flightradar24, самолетът се обърна в Средиземно море недалеч от египетската Александрия и се върна в Москва.

Снимка: https://www.spisok-putina.org

Министерството на културата съобщи, че Любимова не е могла да участва в церемонията „по технически причини, свързани с несъгласуваност на въздушния маршрут“.

