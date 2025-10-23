Финансовата и военната подкрепа за Украйна и новите предложения за европейска отбрана ще част от акцентите на днешната среща на върха на европейските лидери. България ще е представена от премиера Росен Желязков.

Денят ще започне с темата за подкрепата за Украйна. В дебатите ще участва и украинският президент Володимир Зеленски.

Очакват се различни мнения относно използването на паричните наличности, свързани със замразените руски активи. Ще се обсъжда и 19-ият пакет санкции срещу Русия, който Словакия продължава да блокира.

По-късно през деня евролидерите ще разменят позиции по предложението на ЕК от миналата седмица относно европейската отбрана. Приоритетите в него за наблюдение и защита на Източния фланг, изграждане стена против дронове, въздушен щит и космически щит.

Конкурентоспособността на Европа, която зависи до голяма степен от опростяване на законодателството, е тема, на която се очаква да бъде отделено сериозно внимание.

Спазването на примирието в Близкия изток ще е в центъра на внимание този следобед. За вечерта е предвидена среща на лидерите от еврозоната.

