Будапеща се готви да е домакин на разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин.

През седмицата ключовата дума в Брюксел беше „отбраната“.

НАТО увери, че разполага със всичко необходимо, за да защитава територията си, а Европейската комисия предложи План за значително повишаване на европейската сигурност.

За да няма никакво съмнение към кого е насочено съобщението от главната квартира на НАТО, генералният секретар на Алианса Марк Рюте се обърна директно към Русия: „Ако предприемате нещо срещу нас, знайте, че имаме всичко необходимо за защита, Алиансът е много по-силен от Русия. И да не преувеличаваме нейните възможности!“

На следващия ден Европейската комисия излезе с предложения как Европа да бъде готова за евентуален военен конфликт до 2030 г.

Инцидентите през последните седмици с нарушаване на въздушното пространство на Полша, Румъния, Естония, Дания и Норвегия очаквано беше горещата тема на срещата на военните министри от НАТО.

„Много е трудно да се определи дали даден акт е умишлен или не“, коментира Марк Рюте, но беше категоричен, че реакциите на съюзниците са били правилни.

„Няма да унищожаваме всеки самолет във въздушното пространство на НАТО, ако той НЕ представлява непосредствена заплаха. Но ако представлява заплаха, мога да ви гарантирам, че нашите военни имат всички права да направят каквото е необходимо, за да няма повече заплаха от него. Струва ми се важно и руснаците да го знаят. Да имаме доверие в нашите военни. Те са най-квалифицираните“, заяви още генералният секретар на НАТО.

Сигурността на Източния фланг е абсолютен приоритет в предложения от ЕК План за засилване на отбранителната способност на ЕС до 2030 г.

„Източна Европа носи най-голямата тежест от заплахите и се нуждае от особено внимание от всички ни за този регион. Сигурността на Източния фланг включва необходимите способности за наземна, въздушна и морска отбрана, за охрана на границите. Системите трябва да са оперативни до 2028 г.“, коментира Кая Калас, европейският върховен представител по външната политика и сигурността.

Освен Източния фланг, останалите приоритети са създаването на стена против дронове, както и изграждането на въздушен щит и космически щит.

27-те запазват националните си компетенции в областта на отбраната, а тези от тях, които желаят ще координират действията на останалите участници в различните отбранителни програми. Като Германия например, която желае да оглави въздушния щит за Европа.

Няма дублиране с действията на НАТО, категоричен е Брюксел. Алиансът остава оперативният водещ в гаранциите на сигурност.

Планът трябва да бъде представен идната седмица на срещата на върха на евролидерите. Вероятно ще се обсъждат крайно чувствителни и поверителни теми, като между верни съюзници.

А на масата ще бъде и унгарският премиер Виктор Орбан, същият, който с радост обяви, че ще приеме срещата Тръмп-Путин в Будапеща.

