Виктор Орбан ще разговаря с Владимир Путин днес

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин тази сутрин.

Разговорът ще е във връзка с планираната срещу между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Унгария. Тръмп обяви вчера, че ще се срещне с Путин в Будапеща „в следващите две седмици“. Президентът на САЩ приема днес в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски.

Орбан е най-близкият съюзник на Тръмп и Путин в Европейския съюз и яростен критик на западната подкрепа за Киев във войната срещу Русия.

„Ще разговарям с президента Путин тази сутрин, преди обяд“, заяви Орбан в интервю за държавното радио по време на седмичното си интервю, цитирано от БГНЕС.

Унгарският премиер посочи, че Будапеща е „единственото място в Европа днес, където може да се състои такава среща.

По думите му Унгария е единствената подкрепа за мира на континента.

Унгарският външен министър Петер Сийярто съобщи от своя страна, че късно вечерта е разговарял по телефона с американския заместник-държавен секретар Кристофър Ландау и руския външен министър Сергей Лавров.

Международния наказателен съд издаде заповед за ареста на Владимир Путин за предполагаеми военни престъпления, но Унгария обяви, че се оттегля от Международния наказателен съд, което ще влезе в сила на 2 юни 2026 г.

През април Виктор Орбан вече прие израелския премиер Бенямин Нетаняху, който също е обект на заповед за арест от съда, базиран в Нидерландия.

