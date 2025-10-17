Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посрещне днес в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски.

Очаква се на тази среща да бъде обявено предоставянето на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна.

Москва категорично се противопоставя за тази доставка.

Снощи Тръмп и руският президент Владимир Путин проведоха дълъг телефонен разговор, след който американският президент обяви, че ще се срещне отново с руския си колега.

Дата още не е уточнена, но много вероятно е срещата да се състои в Будапеща.

Унгарският премиер Виктор Орбан веднага реагира и заяви, че с радост ще бъде неин домакин.

„Днешният разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин показва как дори само обсъждането на ракетите „Томахоук“ вече е принудило Путин да се върне към диалог с Америка“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа X.

